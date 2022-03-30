Александр ДЕНИСОВ: «Раньше ждали россиян в гости, но теперь не ждем никак»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов в очередной раз подчеркнул, что в Украине нет ущемления граждан по языковому принципу, о чем говорит российская пропаганда.

«Сегодня мы будем разговаривать с Виктором Леоненко. Он из Тюмени, а я из Донецкой области, к тому же русскоязычный. Я переехал в Киев в 2007 или 2008 году.

Здесь нас никто не гонял, не ущемлял. Наши конфликты и споры происходили вокруг футбола. Мы комфортно чувствуем себя в своей стране, россиян не ждали. Раньше ждали в гости, но теперь не ждем совершенно никак. Дай Бог наша страна выстоит и все у нас будет прекрасно», - сказал Денисов.