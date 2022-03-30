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Александр ДЕНИСОВ: «Раньше ждали россиян в гости, но теперь не ждем никак»

Известный журналист опроверг наличие языковой проблемы в Украине

  • 30.03.2022 17:58
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Александр ДЕНИСОВ: «Раньше ждали россиян в гости, но теперь не ждем никак»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов в очередной раз подчеркнул, что в Украине нет ущемления граждан по языковому принципу, о чем говорит российская пропаганда.

«Сегодня мы будем разговаривать с Виктором Леоненко. Он из Тюмени, а я из Донецкой области, к тому же русскоязычный. Я переехал в Киев в 2007 или 2008 году. 

Здесь нас никто не гонял, не ущемлял. Наши конфликты и споры происходили вокруг футбола. Мы комфортно чувствуем себя в своей стране, россиян не ждали. Раньше ждали в гости, но теперь не ждем совершенно никак. Дай Бог наша страна выстоит и все у нас будет прекрасно», - сказал Денисов.

Источник — Футбол 1/2/3

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