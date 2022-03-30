Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я до последнего не верил в нападение россии на Украину»

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко рассказал о том, что до последнего не верил в нападение россии на Украину.

«Я, как и все, до последнего не верил, что нападут на нас. До 24 февраля. А теперь, я думаю, даже доказывать никому не нужно, что люди гибнут со всех сторон. Я ездил к украинским военным. Там мне многое показали, рассказали. Хотя я стараюсь не слушать и не читать новости, потому что от них становится грустно», - сказал Леоненко.