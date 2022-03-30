Владислав ВАЩУК: «В мой дом просто въехали на БТР»

Экс-игрок «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук встретил войну в Гостомеле под Киевом, где развернулись жестокие боевые действия.

Ващуку с семьей до эвакуации пришлось укрываться в подвале 15 дней.

«Я видел, что они искали возможность перебраться через речку Ирпень. Мосты все взорваны, они техники нагнали много, но ездить не могли особо, потому что не хватит топлива. Но сейчас я уже не знаю, как там случилось».

«Могу сказать, что в мой дом просто въехали на БТР. Что там в доме - не знаю. Мне рассказывали, но я не хочу сейчас это слушать. Главное, что мои дети выехали со мной», - сказал Ващук.