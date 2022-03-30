ВИДЕО. Ровно 8 лет назад болельщики Металлиста исполнили хит про путина

30 марта 2014 года фанаты харьковского «Металлиста» исполнили уже легендарный хит о президенте рф владимире путине.
Это случилось перед матчем против «Шахтера».
Именно тогда болельщики харьковского клуба прошли маршем по городу и впервые исполнили хит «путин – *уйло!».
Сьогодні рівно 8 років...— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) March 30, 2022
Фанати Харківського "Металісту" перед домашнім матчем з Донецьким "Шахтарем" пройшли маршем вулицями міста і заспівали пісню яку вже знають у всьому світі.
Слава Нації 🇺🇦
Смерть ворогам🔥
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Источник — Sport.ua
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