ВИДЕО. Ровно 8 лет назад болельщики Металлиста исполнили хит про путина

30 марта 2014 года фанаты харьковского «Металлиста» исполнили уже легендарный хит о президенте рф владимире путине.



Это случилось перед матчем против «Шахтера».



Именно тогда болельщики харьковского клуба прошли маршем по городу и впервые исполнили хит «путин – *уйло!».

Сьогодні рівно 8 років...

Фанати Харківського "Металісту" перед домашнім матчем з Донецьким "Шахтарем" пройшли маршем вулицями міста і заспівали пісню яку вже знають у всьому світі.

Слава Нації 🇺🇦

Смерть ворогам🔥

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