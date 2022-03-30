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ВИДЕО. Ровно 8 лет назад болельщики Металлиста исполнили хит про путина

Песня на века

  • 30.03.2022 13:30
  • 199 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Ровно 8 лет назад болельщики Металлиста исполнили хит про путина
© фото из открытых источников

30 марта 2014 года фанаты харьковского «Металлиста» исполнили уже легендарный хит о президенте рф владимире путине.
 
Это случилось перед матчем против «Шахтера».
 
Именно тогда болельщики харьковского клуба прошли маршем по городу и впервые исполнили хит «путин – *уйло!».

Источник — Sport.ua

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