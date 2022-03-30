Снигур пробилась в четвертьфинал 60-тысячника ITF во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур продолжает побеждать на 60-тысячнике ITF во Франции.



Во втором раунде украинка, посеянная под четвертым номером, обыграла победительницу квалификации Берфу Ченгиз из Турции.



Круасси-Бобур. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) – Берфа Ченгиз (Турция) – 6:0, 7:6(3)



Далее по сетке Диана Марцинкевич из Латвии или Леолья Жанжан из Франции.