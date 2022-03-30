Снигур пробилась в четвертьфинал 60-тысячника ITF во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур продолжает побеждать на 60-тысячнике ITF во Франции.
Во втором раунде украинка, посеянная под четвертым номером, обыграла победительницу квалификации Берфу Ченгиз из Турции.
Круасси-Бобур. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Берфа Ченгиз (Турция) – 6:0, 7:6(3)
Далее по сетке Диана Марцинкевич из Латвии или Леолья Жанжан из Франции.
Источник — Sport.ua
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