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ФОТО. Как футбольный мир поддерживает Украину

Европа за нас

  • 30.03.2022 11:49
  • 355 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Как футбольный мир поддерживает Украину
© Getty Images/Global Images Ukraine

В конце марта европейский клубный футбол встал на паузу из-за международных матчей.
 
В Европе проводились встречи финального этапа квалификации ЧМ-2022, а также множество товарищеских матчей. Во время многих из них команды и болельщики поддерживали Украину, на территорию которой вторглись российские захватчики.
 
Капитаны команд играли с повязками в цвета украинского флага.

Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Rolan Stkomarovskiy, 30.03.2022 12:09 (изменен)
    +1
    Благодарность всем, кто поддерживает Украину.
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