ФОТО. Как футбольный мир поддерживает Украину

В конце марта европейский клубный футбол встал на паузу из-за международных матчей.
В Европе проводились встречи финального этапа квалификации ЧМ-2022, а также множество товарищеских матчей. Во время многих из них команды и болельщики поддерживали Украину, на территорию которой вторглись российские захватчики.
Капитаны команд играли с повязками в цвета украинского флага.
Источник — Sport.ua
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