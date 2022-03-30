ФОТО. Как футбольный мир поддерживает Украину

В конце марта европейский клубный футбол встал на паузу из-за международных матчей.



В Европе проводились встречи финального этапа квалификации ЧМ-2022, а также множество товарищеских матчей. Во время многих из них команды и болельщики поддерживали Украину, на территорию которой вторглись российские захватчики.



Капитаны команд играли с повязками в цвета украинского флага.

Getty Images/Global Images Ukraine