После бана от УЕФА рфс не планирует уходить в Азиатскую конфедерацию

Российский футбольный союз не планирует уходить в Азиатскую конфедерацию после вероятной дисквалификации от УЕФА.



«Даже если ФИФА наложит бан, который повлечет за собой бан и от УЕФА, в рфс не намерены уходить из европейского футбола и планируют остаться в УЕФА после снятия ограничений», – сообщил источник из рфс.



Ранее сообщалось, что рфс может перейти в Азиатскую конфедерацию после истечения срока возможного бана.



Вопрос о дисквалификации рфс, вероятно, будет рассмотрен на конгрессе ФИФА, который состоится 31 марта.

Ранее российские клубы и сборные были отстранены от всех международных соревнований.