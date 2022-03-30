После бана от УЕФА рфс не планирует уходить в Азиатскую конфедерацию

Российский футбольный союз не планирует уходить в Азиатскую конфедерацию после вероятной дисквалификации от УЕФА.
«Даже если ФИФА наложит бан, который повлечет за собой бан и от УЕФА, в рфс не намерены уходить из европейского футбола и планируют остаться в УЕФА после снятия ограничений», – сообщил источник из рфс.
Ранее сообщалось, что рфс может перейти в Азиатскую конфедерацию после истечения срока возможного бана.
Вопрос о дисквалификации рфс, вероятно, будет рассмотрен на конгрессе ФИФА, который состоится 31 марта.
Ранее российские клубы и сборные были отстранены от всех международных соревнований.
Источник — Чемпионат
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