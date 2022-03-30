Известны первые полуфиналистки престижного турнира в Майами

Во вторник в рамках турнира TA 1000 в Майами состоялись матчи 1/4 финала в верхней части турнирной сетки.
Швейцарка Белинда Бенчич и японка Наоми Осака легко обыграли австралийку Дарью Сэвилл и американку Даниэль Коллинс соответственно.
Майами. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Белинда Бенчич [22] – Дарья Сэвилл [WC] – 6:1, 6:2
Наоми Осака – Даниэль Коллинс [9] – 6:2, 6:1
Источник — Sport.ua
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