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ВИДЕО. Фанаты Нигерии устроили погром на стадионе после невыхода на ЧМ

Болельщиков пришлось разгонять слезоточивым газом

  • 30.03.2022 07:07
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ВИДЕО. Фанаты Нигерии устроили погром на стадионе после невыхода на ЧМ

Сборная Нигерии уступила команде Ганы в плей-офф отбора на ЧМ-2022 в Катаре. Вторая игра завершилась ничьей 0:0 (первый матч 1:1). По правилу выездного гола в основной раунд чемпионата мира вышла Гана.

Нигерия впервые с 2006 года не выступит на чемпионате мира.

После игры разочарованные болельщики сборной Нигерии устроили на стадионе хаос. Сотни из них прорвались с трибун на поле и начали громить все, что попадалось под руки и под ноги. Службам порядка пришлось применить слезоточивый газ.

Источник — Sport.ua

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