ВИДЕО. Фанаты Нигерии устроили погром на стадионе после невыхода на ЧМ

Сборная Нигерии уступила команде Ганы в плей-офф отбора на ЧМ-2022 в Катаре. Вторая игра завершилась ничьей 0:0 (первый матч 1:1). По правилу выездного гола в основной раунд чемпионата мира вышла Гана.
Нигерия впервые с 2006 года не выступит на чемпионате мира.
После игры разочарованные болельщики сборной Нигерии устроили на стадионе хаос. Сотни из них прорвались с трибун на поле и начали громить все, что попадалось под руки и под ноги. Службам порядка пришлось применить слезоточивый газ.
Soo much anger within the youth already #GHANA #NGAGHA #NIGGHA #BlackStars #Nigeria #nigeriavsghana #Shame pic.twitter.com/Vp7OhBoAns— Dannny1 (@NFPupdates) March 29, 2022
Источник — Sport.ua
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