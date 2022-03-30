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Венесуэла
0 : 1
Колумбия
30.03.2022, FT

Финиш отбора ЧМ в зоне Южной Америки. Сборная Перу вышла в плей-офф

В плей-офф ее соперником будет команда Австралии или ОАЭ

  • 30.03.2022 04:55
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Финиш отбора ЧМ в зоне Южной Америки. Сборная Перу вышла в плей-офф
© Getty Images/Global Images Ukraine

Завершился групповой турнир в зоне Южной Америки квалификации чемпионата мира 2022.

Четыре лучших команды из групп получили путевки на ЧМ в Катаре: Бразилия, Аргентина, Уругвай, Эквадор.

Команда Перу, занявшая 5-е место, в дополнительном плей-офф в июне померяются силами с победителем пары между сборной Австралии или ОАЭ. 

Квалификация ЧМ-2022. Южная Америка

10-й тур, 30 марта

Боливия – Бразилия – 0:4

Голы: Лукас Пакета, 24, Ришарлисон, 45, 90+1, Гимараеш, 66.

Венесуэла – Колумбия – 0:1

Гол: Хамес Родригес, 45+4 (пен)

Перу – Парагвай – 2:0

Голы: Лападула, 5, Йотун, 42.

Чили – Уругвай – 0:2

Голы: Суарес, 79, Вальверде, 90.

Эквадор – Аргентина – 1:1

Голы: Валенсия, 90+3 – Альварес, 24.

Итоги группового раунда

Источник — Sport.ua

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