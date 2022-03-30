Финиш отбора ЧМ в зоне Южной Америки. Сборная Перу вышла в плей-офф

Завершился групповой турнир в зоне Южной Америки квалификации чемпионата мира 2022.
Четыре лучших команды из групп получили путевки на ЧМ в Катаре: Бразилия, Аргентина, Уругвай, Эквадор.
Команда Перу, занявшая 5-е место, в дополнительном плей-офф в июне померяются силами с победителем пары между сборной Австралии или ОАЭ.
Квалификация ЧМ-2022. Южная Америка
10-й тур, 30 марта
Боливия – Бразилия – 0:4
Голы: Лукас Пакета, 24, Ришарлисон, 45, 90+1, Гимараеш, 66.
Венесуэла – Колумбия – 0:1
Гол: Хамес Родригес, 45+4 (пен)
Перу – Парагвай – 2:0
Голы: Лападула, 5, Йотун, 42.
Чили – Уругвай – 0:2
Голы: Суарес, 79, Вальверде, 90.
Эквадор – Аргентина – 1:1
Голы: Валенсия, 90+3 – Альварес, 24.
Итоги группового раунда
Источник — Sport.ua
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