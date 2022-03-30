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Отбор к ЧМ в зоне Азии. Стало известно, с кем сыграет в плей-офф Австралия

Представители зеленого континента померяются силами со сборной ОАЭ

  • 30.03.2022 04:10
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Отбор к ЧМ в зоне Азии. Стало известно, с кем сыграет в плей-офф Австралия
© Getty Images/Global Images Ukraine

Завершился групповой турнир в зоне Азии квалификации чемпионата мира 2022.

По две лучших команды из групп получили путевки на ЧМ в Катаре: Иран, Южная Корея, Саудовская Аравия, Япония.

В дополнительном плей-офф в июне команда Австралии померяются силами со сборной ОАЭ. Победитель пары затем сыграет против Перу в межконтинентальном плей-офф за путевку на ЧМ.

Квалификация ЧМ-2022. Азия

10-й тур, 29 марта

  • Япония – Вьетнам – 1:1
  • Иран – Ливан – 2:0
  • ОАЭ – Южная Корея – 1:0
  • Сирия – Ирак – 1:1
  • Оман – Китай – 2:0
  • Саудовская Аравия – Австралия – 1:0

Итоги группового раунда

Источник — Sport.ua

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