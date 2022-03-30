Жерсон Родригеш подписал контракт с новым клубом. Тилль будет его партнером

Люксембургские футбоисты Жерсон Родригес и Оливье Тилль, выступавшие в Украине, подписали контракт с командой второго дивизиона Турции «Эюпспор». Она занимает 5-е место в первой лиге, но стремится выйти в элитный дивизион.

После того, как УЕФА разрешил трансферы игрокам из Украины и россии, турецкая федерация футбола предоставила каждой команде право взять по 2 игрока.

Форвард Жерсон Родригес из Люксембурга, который также какое-то время в своей карьере играл за «Анкарагюджю», имел контракт с киевским «Динамо» до 2024 года.

Люксембургский хавбек Оливье Тилль ранее подписал контракт с полтавской «Ворсклой» до 2023 года.

Жерсон и Тилль стремились попасть в другие команды Турции, но «Эюпспор» оказался наиболее расторопным среди конкурентов. Таким образом, Жерсон Родригес (3 млн евро по Transfermarkt) и Оливье Тилль (1,8 млн евро) стали двумя игроками с самой высокой рыночной стоимостью в первой лиге Турции.

Из-за войны между Украиной и россией клубам дали время до 7 апреля на трансфер игроков, играющих в этих странах.

Чемпионат Турции 2021/22. Второй дивизион