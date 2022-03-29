ВИДЕО. Ruska kurwa! Болельщики сборной Польши передали привет агрессору

Болельщики сборной Польши передали пламенный привет агрессорам из рф.
Перед началом финального стыкового матча квалификации ЧМ-2022 против Швеция поляки затянули: «Ruska kurwa!».
Во время встреча скандирование повторялось.
Ruska kurwa 🤠 #POLSWE pic.twitter.com/jMbAFsUCv4— 𝖄𝖆𝖗𝖔 (@OldTrafford1964) March 29, 2022
#POLSWE— Bambo (@obserwujesobie) March 29, 2022
Komentator: wzmaga się doping
Kibice: ruska kurwa aejaeao pic.twitter.com/ip3Sjhjgep
Источник — Sport.ua
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