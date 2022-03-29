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ВИДЕО. Ruska kurwa! Болельщики сборной Польши передали привет агрессору

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  • 29.03.2022 23:10
  • 2655 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Ruska kurwa! Болельщики сборной Польши передали привет агрессору
© Getty Images/Global Images Ukraine

Болельщики сборной Польши передали пламенный привет агрессорам из рф.
 
Перед началом финального стыкового матча квалификации ЧМ-2022 против Швеция поляки затянули: «Ruska kurwa!».
 
Во время встреча скандирование повторялось.

Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
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    Игорь Белоус, 29.03.2022 23:43
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