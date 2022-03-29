ФОТО. Академия Шахтера начала работу в Хорватии

Академия донецкого «Шахтера» переехала и начала работу в Хорватии.
К занятиям приступили команды U-16 и U-17.
⚒🧡 Shakhtar Academy has started training in Croatia 🙏#Shakhtar #Ukraine #Ukraine pic.twitter.com/gq3SvPmd2b— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) March 29, 2022
Источник — ФК Шахтер Донецк
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