Лига наций. Казахстан и Кипр сохранили место в лиге C

Состоялись ответные матчи в рамках стыков Лиги наций за место в лиге C.
Казахстан и Кипр сохранили место в лиге, Молдова и Эстония вылетают в лигу D.
Лига наций. Стыковые матчи
Казахстан – Молдова – 0:1 (по пенальти - 5:4) - первый матч 2:1
Гол: 0:1 – 13 Армаш.
Кипр – Эстония – 2:0 - первый матч 0:0
Голы: 1:0 – 19 Ционис, 2:0 – 51 Сотириу.
Источник — Sport.ua
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