Лига наций. Казахстан и Кипр сохранили место в лиге C

Состоялись ответные матчи в рамках стыков Лиги наций за место в лиге C.



Казахстан и Кипр сохранили место в лиге, Молдова и Эстония вылетают в лигу D.



Лига наций. Стыковые матчи



Казахстан – Молдова – 0:1 (по пенальти - 5:4) - первый матч 2:1

Гол: 0:1 – 13 Армаш.



Кипр – Эстония – 2:0 - первый матч 0:0

Голы: 1:0 – 19 Ционис, 2:0 – 51 Сотириу.