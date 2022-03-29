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Металлист не планирует подписывать Ракицкого

Игрок просто будет тренироваться с командой

  • 29.03.2022 19:47
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Металлист не планирует подписывать Ракицкого
© fc-zenit.ru

Евгений Красников подтвердил, что Ярослав Ракицкий будет тренироваться с «Металлистом» в Турции, но контракт подписывать с ним не собираются.

— Не знаете, где Ракицкий планирует продолжить карьеру?

— Это вам нужно спрашивать у него. Знаю, что у Ракицкого есть много предложений с разных чемпионатов. Он в отличной форме и совершил поступок — расторгнул контракт с Зенитом и уехал из России, высказав четкую позицию. Может его вызовут в сборную Украины. Я считаю, что у нас нет центрального защитника с такими характеристиками, и он, без сомнения, усилит сборную. Ракицкий отыграл тайм за Металлист и выглядел очень прилично.

— Вы не планировали подписать Ракицкого?

— Нет, мы создаем новую команду. Ярослав игрок высокого уровня и я уверен, что он будет играть в сильных клубах.

Источник — FanDay

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