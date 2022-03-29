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Китай, Иран и КНДР. Россия ищет соперников для контрольных матчей

Нужны спарринги

  • 29.03.2022 18:49
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Китай, Иран и КНДР. Россия ищет соперников для контрольных матчей
© AFP-JIJI

После того, как сборные России всех возрастов отстранили от матчей, местная федерация ищет, кто мог бы стать соперником хотя бы в контрольных встречах.

Команды из Европы играть не хотят, поэтому рассматриваются другие варианты.

«Не оставляем надежды, что разрешат азиатским странам проводить с нами товарищеские матчи. С европейцами будет договориться сложно, но Китай, Иран, Узбекистан, Казахстан, возможно, даже КНДР могли бы сыграть с нашими сборными».

«Это способствовало бы поддержанию определенного уровня подготовки российских футболистов», – заявил директор РФС Андрей Лексаков.

Ранее Россия из-за наказания ФИФА потеряла шансы поехать на ЧМ-2022.

Источник — Р-Спорт

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