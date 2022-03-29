Экс-тренер Металлиста: «Верю, что мы победим. Позовут воевать – пойду»

Экс-тренер харьковского «Металлиста» Игорь Рахаев высказался по поводу войны в Украине:

«Как и все, я не мог даже подумать, что доживу до такого. У меня много родственников в россии, мама там родилась. Если бы мама дожила до такого, то умерла бы в первый же день вторжения. Я не вижу никакой логики в их действиях. Просто уничтожают страну, народ, убивают людей.

Я верю в то, что мы победим. Если не верить, какой смысл жить? Позовут воевать – пойду. Травма не травма, руки-ноги есть – надо выполнять долг».