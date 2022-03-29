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Пятов присоединится к Металлисту в Турции

Голкипер «Шахтера» и сборной Украины будет поддерживать форму с харьковским клубом

  • 29.03.2022 18:07
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Пятов присоединится к Металлисту в Турции
© ФК Шахтер. Андрей Пятов

Вратарь «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов присоединится к «Металлисту», который находится на тренировочном сборе в Турции. Об этом рассказал вице-президент харьковчан Евгений Красников.

«Мы приглашаем к себе на тренировки ребят, которые находятся без клубов, особенно, сборников. Сегодня к нам должен приехать Пятов. Идея пригласить сборников на тренировки «Металлиста» принадлежит Ярославскому.

Ракицкий уже тренируется с нами. Я его хорошо знаю, мы созвонились и приняли такое решение. К тому же, он с Кучером играл много лет в центре защиты «Шахтера», они друзья», - сказал Красников.

Отметим, что у Андрея Пятова четверо детей, поэтому он по закону смог покинуть Украину во время военного положения.

Источник — FanDay

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