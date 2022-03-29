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Юрий МАКСИМОВ: «Готов взять оружие в руки, мне терять нечего»

Наставник «Ворсклы» - о войне с россией

  • 29.03.2022 17:29
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Юрий МАКСИМОВ: «Готов взять оружие в руки, мне терять нечего»
© ФК Ворскла. Юрий Максимов

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов признался, что готов защищать Украину с оружием в руках:

«Обидно, что нам оружие никто не дает. Дали бы оружие, а страну у нас есть кому защищать. На пять человек — один автомат. Я готов взять оружие в руки, мне терять нечего, мы же не нападаем, а защищаемся.

Я не ожидал, что такое может произойти. Когда люди потеряли свои дома и находятся в депрессии, не до футбола. Один больной дебил поставил на колени столько человек».

Источник — FanDay

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