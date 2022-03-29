Луи ВАН ГАЛ: «Манчестер Юнайтед – не футбольный клуб, а коммерческий»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи Ван Гал не советует наставнику «Аякса» Эрику Тен Хагу возглавлять «Манчестер Юнайтед»:

«Манчестер Юнайтед» – коммерческий клуб и сложный выбор для менеджера. Рекомендовал ли бы я возглавить его Эрику тен Хагу? Было бы лучше, если бы он перешел в настоящий футбольный клуб.

Эрик — отличный менеджер, и это, конечно, было бы уместно для «Манчестер Юнайтед» в его текущем состоянии. Я иногда общаюсь с ним, но я не собираюсь ему давать советы.

Если в этом будет необходимость, он позвонит мне сам. Он должен выбрать футбольный, а не коммерческий клуб».

Напомним, Ван Гал возглавлял «Манчестер Юнайтед» в 2014 – 2016 годах.