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Луи ВАН ГАЛ: «Манчестер Юнайтед – не футбольный клуб, а коммерческий»

Наставник сборной Нидерландов дал совет Эрику Тен Хагу

  • 29.03.2022 16:05
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Луи ВАН ГАЛ: «Манчестер Юнайтед – не футбольный клуб, а коммерческий»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луи Ван Гал

Главный тренер сборной Нидерландов Луи Ван Гал не советует наставнику «Аякса» Эрику Тен Хагу возглавлять «Манчестер Юнайтед»:

«Манчестер Юнайтед» – коммерческий клуб и сложный выбор для менеджера. Рекомендовал ли бы я возглавить его Эрику тен Хагу? Было бы лучше, если бы он перешел в настоящий футбольный клуб.

Эрик — отличный менеджер, и это, конечно, было бы уместно для «Манчестер Юнайтед» в его текущем состоянии. Я иногда общаюсь с ним, но я не собираюсь ему давать советы.

Если в этом будет необходимость, он позвонит мне сам. Он должен выбрать футбольный, а не коммерческий клуб».

Напомним, Ван Гал возглавлял «Манчестер Юнайтед» в 2014 – 2016 годах.

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