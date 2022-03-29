Миланские клубы могут построить стадион за пределами города

Запуск строительства нового стадиона «Интера» и «Милана» снова под вопросом. После инициированных мэром Милана Беппе Салой «общественных слушаний» проект был отклонен.

В связи с этим два клуба рассматривают возможность строительства нового стадиона за пределами Милана. Приоритетный вариант – независимая комуна Сесто Сан Джованни на границах самого Милана.

Напомним, «Интер» и «Милан» планировали построить новый стадион рядом с «Сан-Сиро» к 2027 году. После открытия новой арены, «Джузеппе Меацца» планировали снести.