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Миланские клубы могут построить стадион за пределами города

Процесс постройки нового стадиона внутри города снова застопорился

  • 29.03.2022 15:09
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Миланские клубы могут построить стадион за пределами города
© Getty Images/Global Images Ukraine

Запуск строительства нового стадиона «Интера» и «Милана» снова под вопросом. После инициированных мэром Милана Беппе Салой «общественных слушаний» проект был отклонен.

В связи с этим два клуба рассматривают возможность строительства нового стадиона за пределами Милана. Приоритетный вариант – независимая комуна Сесто Сан Джованни на границах самого Милана.

Напомним, «Интер» и «Милан» планировали построить новый стадион рядом с «Сан-Сиро» к 2027 году. После открытия новой арены, «Джузеппе Меацца» планировали снести.

Источник — La Gazzetta dello Sport

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