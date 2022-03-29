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Брага арендовала молодого форварда Зари

Португальский клуб арендовал 18-летнего бразильца луганчан

  • 29.03.2022 14:38
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Брага арендовала молодого форварда Зари
© ФК Заря

18-летний форвард «Зари» Гильермо Смит перешел в «Брагу» на правах аренды. По данным источника, португальский клуб арендовал игрока до окончания сезона. Гильерме Смит будет выступать за команду U-23.

В основном составе «Зари» Гильермо Смит провел только один матч. За команду Виктора Скрипника Смит выступал с лета прошлого года, перейдя из «Ботафого».

Источник — Globoesporte

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