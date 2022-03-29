Брага арендовала молодого форварда Зари

18-летний форвард «Зари» Гильермо Смит перешел в «Брагу» на правах аренды. По данным источника, португальский клуб арендовал игрока до окончания сезона. Гильерме Смит будет выступать за команду U-23.

В основном составе «Зари» Гильермо Смит провел только один матч. За команду Виктора Скрипника Смит выступал с лета прошлого года, перейдя из «Ботафого».