Брага арендовала молодого форварда Зари

18-летний форвард «Зари» Гильермо Смит перешел в «Брагу» на правах аренды. По данным источника, португальский клуб арендовал игрока до окончания сезона. Гильерме Смит будет выступать за команду U-23.
В основном составе «Зари» Гильермо Смит провел только один матч. За команду Виктора Скрипника Смит выступал с лета прошлого года, перейдя из «Ботафого».
Источник — Globoesporte
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