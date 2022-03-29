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Роналду не собирается покидать Манчестер Юнайтед

Португальского форварда все устраивает в клубе

  • 29.03.2022 14:03
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Роналду не собирается покидать Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не намерен менять клубную прописку.

Как сообщает The Athletic, 37-летний форвард планирует остаться в Манчестере, поскольку в комфортных условиях он бы смог гораздо лучше подготовиться к чемпионату мира 2022.

Текущий контракт португальца с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2023 года.

Отметим, что Португалия еще не обеспечила себе путевку на ЧМ. 29 марта команда сыграет решающий матч против Северной Македонии.

Источник — The Athletic

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