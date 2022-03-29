Роналду не собирается покидать Манчестер Юнайтед

Звездный форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не намерен менять клубную прописку.

Как сообщает The Athletic, 37-летний форвард планирует остаться в Манчестере, поскольку в комфортных условиях он бы смог гораздо лучше подготовиться к чемпионату мира 2022.

Текущий контракт португальца с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2023 года.

Отметим, что Португалия еще не обеспечила себе путевку на ЧМ. 29 марта команда сыграет решающий матч против Северной Македонии.