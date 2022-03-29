Снигур победно стартовала на турнире ITF во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур стартовала с победы на 60-тысячнике ITF во Франции.
В матче первого раунде украинка, посеянная под четвертым номером, обыграла победительницу квалификации Яну Мордергер из Германии.
Круасси-Бобур. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Яна Мордергер (Германия) – 6:2, 6:0
Далее по сетке испанка Селия Серивньо-Руис или Берфа Ченгиз из Турции. Обе прошли сито квалификации.
Источник — Sport.ua
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