Снигур победно стартовала на турнире ITF во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур стартовала с победы на 60-тысячнике ITF во Франции.



В матче первого раунде украинка, посеянная под четвертым номером, обыграла победительницу квалификации Яну Мордергер из Германии.



Круасси-Бобур. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) – Яна Мордергер (Германия) – 6:2, 6:0



Далее по сетке испанка Селия Серивньо-Руис или Берфа Ченгиз из Турции. Обе прошли сито квалификации.