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Снигур победно стартовала на турнире ITF во Франции

Дарья легко обыграла соперницу из Германии

  • 29.03.2022 13:45
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Снигур победно стартовала на турнире ITF во Франции
© БТУ. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур стартовала с победы на 60-тысячнике ITF во Франции.
 
В матче первого раунде украинка, посеянная под четвертым номером, обыграла победительницу квалификации Яну Мордергер из Германии.
 
Круасси-Бобур. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Яна Мордергер (Германия) – 6:2, 6:0
 
Далее по сетке испанка Селия Серивньо-Руис или Берфа Ченгиз из Турции. Обе прошли сито квалификации.

Источник — Sport.ua

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