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Александр ПЕТРАКОВ: «Не могу даже поверить в случившееся»

Наставник сборной Украины – о войне

  • 29.03.2022 07:19
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Александр ПЕТРАКОВ: «Не могу даже поверить в случившееся»
© Футбол 1/2/3. Александр Петраков

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о войне Украины с российскими оккупантами.

«Не могу даже поверить в случившееся. Когда все произошло, мне позвонил сын и рассказал, что началась война. Для меня больше нет такого государства, как россия, ни людей, ни друзей уже у меня там нет. Сложно говорить.

То, что мы станем сильнее, это даже не 100%, а 200%. И когда будет игра сборной, а когда-то она будет, я попрошу президента, чтобы как можно больше воинов пришло к нам на игру, а мы все стали и аплодировали. Я просто горжусь этими ребятами. Парни, вы делаете невероятное дело. Я тренер национальной сборной по футболу, хочу стать перед вами на колени и сказать спасибо от всех наших футболистов. Пусть вас бережет Бог. Слава Украине», - сказал Петраков.

Источник — Футбол 1/2/3

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