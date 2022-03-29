Майами. Калинина снялась по ходу матча с Пегулой

В ночь на 29 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (№51 WTA) в четвертом круге турнира WTA 1000 в Майами сыграла с Джессикой Пегулой из США (№21 WTA).

Украинка не смогла отыграть весь матч. После поражения в первом сете со счетом 0:6 Ангелина снялась из турнира.

В следующем раунде Пегула сразится против Паулы Бадосы (№6 WTA) или Линды Фругвиртовой (№279 WTA).