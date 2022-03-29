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Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Реальность ужасна, но мы победим, я верю»

Украинская теннисистка высказалась о войне

  • 29.03.2022 03:20
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Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Реальность ужасна, но мы победим, я верю»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Известная украинская теннисистка Катарина Завацкая поделилась своей болью в связи с войной в Украине.

«Не так я представляла себе возвращение в тур, не при таких обстоятельствах. Но как есть, жаловаться не на что.
То, что сейчас происходит в Украине — это худшее, что могло произойти в моей жизни и в жизни многих украинцев!

Вся моя семья там, лишь немногие смогли покинуть Украину. Это очень сложно, меня нет рядом, и я не представляю, каково это, когда над твоей головой каждый день летают ракеты, но я должна продолжать жить и делать свою работу - играть в теннис.

Это был мой первый турнир после 6-месячного перерыва, я восстановилась, много тренировалась, чтобы быть там, где я сейчас.

Я буду бороться за каждый турнир, матч, мяч! Если и есть что-то, что я могу сделать, чтобы помочь своей стране и своей семье прямо сейчас, так это играть в теннис, и я собираюсь этим заниматься.

Корт — единственное место, где я не думаю о войне, о реальности, я просто вижу перед собой мяч.
Реальность ужасна, но мы победим, я верю», - написала Завацкая в Instagram.

Источник — Sport.ua

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