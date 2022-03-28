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Характер и стержень. Конопля рассказал о том, как играть сборной Украины

Игру с Шотландией перенесли на лето

  • 28.03.2022 23:18
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Характер и стержень. Конопля рассказал о том, как играть сборной Украины
© uaf.ua

Матч сборной Украины в плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии перенесли на июнь, но к тому времени у нашей команды из-за войны не будет игровой практики.

Защитник «Шахтера» Ефим Конопля считает, что придется рассчитывать только на характер.

«Если нужно будет набрать физическую форму, то потребуется три недели. Но учитывая, что последний раз мы проводили матчи где-то в середине февраля в Турции, то не знаю даже...».

«Тут уже вопрос внутренний для каждого, кто как сможет настроиться. Если столько не играть, то нужен стержень, нужно характер будет показывать», - сказал Конопля.

Источник — ПроФутбол

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