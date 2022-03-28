Сергей ПАЛКИН: «Шахтер в контакте с легионерами. Ищем для них варианты»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, что клуб ищет варианты для продолжения карьеры легионеров.
«Мы находимся в контакте с легионерами, которые выехали из страны. Ищем лучшие варианты для них. Они в безопасности, и это главное».
«Украинские футболисты сейчас живут в разных городах Украины, преимущественно в западной части страны. Многие из них помогают в качестве волонтеров», - сказал Палкин.
Источник — Daily Mail
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