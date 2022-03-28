Криштиану РОНАЛДУ: «Матч жизни для Португалии. Мы должны выйти на ЧМ»

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду надеется, что команда 29 марта серьезно подойдет к матчу против Северной Македонии в рамках финала отбора на ЧМ-2022.
«Призываю наших болельщиков показать себя во время матча. Матч жизни для нас, мы должна победить и выйти на чемпионат мира».
«Понимаем, что Северная Македония уже многих удивила, но нас она не удивит», - уверен Роналду.
В полуфинале плей-офф отбора Северная Македония выбила Италию.
Источник — BBC
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