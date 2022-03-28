Челси продадут в конце апреля. Осталось 4 претендента

Клуб «Челси» должен найти нового собственника уже в конце апреля. Актив, которым владеет Роман Абрамович, сейчас заморожен из-за санкций.
Сообщается, что лучшие предложения по приобретению клуба будут презентованы правительству Великобритании и АПЛ 18 апреля.
А продажа должна состояться до конца месяца. На этот момент осталось 4 претендента.
Источник — Sky Sports
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