Челси продадут в конце апреля. Осталось 4 претендента

Клуб «Челси» должен найти нового собственника уже в конце апреля. Актив, которым владеет Роман Абрамович, сейчас заморожен из-за санкций.

Сообщается, что лучшие предложения по приобретению клуба будут презентованы правительству Великобритании и АПЛ 18 апреля.

А продажа должна состояться до конца месяца. На этот момент осталось 4 претендента.