Костюк призвала всех переходить на украинский язык

Украинская теннисистка у себя в Инстаграме прокомментировала новость о том, что в Госдуму рф внесли законопроект о признании соотечественниками всех, кто владеет русским языком:

«Учим и переходим на родной украинский язык, чтобы внезапно не стать «соотечественником», - написала Костюк.