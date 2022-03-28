Костюк призвала всех переходить на украинский язык

Украинская теннисистка у себя в Инстаграме прокомментировала новость о том, что в Госдуму рф внесли законопроект о признании соотечественниками всех, кто владеет русским языком:
«Учим и переходим на родной украинский язык, чтобы внезапно не стать «соотечественником», - написала Костюк.
Источник — Instagram
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