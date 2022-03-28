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Костюк призвала всех переходить на украинский язык

Теннисистка не хочет, чтобы в россии ее считали «соотечественницей»

  • 28.03.2022 19:54
  • 643 просмотра
  • 1 комментарий
Костюк призвала всех переходить на украинский язык
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка у себя в Инстаграме прокомментировала новость о том, что в Госдуму рф внесли законопроект о признании соотечественниками всех, кто владеет русским языком:

«Учим и переходим на родной украинский язык, чтобы внезапно не стать «соотечественником», - написала Костюк.

Источник — Instagram

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vik_77, 28.03.2022 20:01
    +5
    "Русскій мір" саме там де російська мова
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