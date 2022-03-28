Ефим КОНОПЛЯ: «Надеюсь, Шахтер соберет игроков. Как это сделало Динамо»

Защитник «Шахтера» Ефим Конопля надеется, что клуб сможет собрать футболистов команды и начать хотя бы поддерживать форму.

«Соскучился по футболу, но сейчас сложно об этом думать. «Шахтер» выполняет все обязательства по контракту, а также поддерживает с нами связь».

«Надеюсь, нас где-нибудь соберут, чтобы мы были вместе и поддерживали форму. Как это сделало «Динамо», - сказал Конопля.

Украинские футболисты «Динамо» сейчас поддерживают форму на территории западной части Украины.