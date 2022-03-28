Кривбасс продлил благотворительную акцию для гуманитарной помощи

Клуб Первой лиги «Кривбасс» продлил благотворительную акцию по продаже билетов на мартовские домашние матчи.
31 марта «Кривбасс» должен был сыграть против «Альянса», однако встреча не состоится из-за российско-украинской войны.
В данный момент общими усилиями собрано 72500 гривен. Клуб планирует преодолеть отметку в 100 тысяч гривен.
Всю выручку от продажи билетов на эти матчи клуб удвоит и отправит на гуманитарную помощь жителям Сум, которые сейчас находятся под вражескими обстрелами. Подробная информация – здесь.
Источник — Sport.ua
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