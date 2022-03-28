Вест Хэм интересуется двумя игроками Шахтера

«Вест Хэм» проявляет интерес к двум игрокам донецкого «Шахтера» - полузащитнику Давиду Нересу и форварду Лассина Траоре. Об этом сообщают британские СМИ.

При этом переход возможен только в конце сезона. Это связано с тем, что АПЛ запретила регистрировать игроков из УПЛ по ходу нынешнего сезона.

К Нересу также проявляют интерес «Лион», «Реал Сосьедад», «Марсель» и «Коринтианс». В связи с ограничениями в АПЛ, такой вариант для бразильца является более привлекательным.