Вест Хэм интересуется двумя игроками Шахтера

«Вест Хэм» проявляет интерес к двум игрокам донецкого «Шахтера» - полузащитнику Давиду Нересу и форварду Лассина Траоре. Об этом сообщают британские СМИ.
При этом переход возможен только в конце сезона. Это связано с тем, что АПЛ запретила регистрировать игроков из УПЛ по ходу нынешнего сезона.
К Нересу также проявляют интерес «Лион», «Реал Сосьедад», «Марсель» и «Коринтианс». В связи с ограничениями в АПЛ, такой вариант для бразильца является более привлекательным.
Источник — The Sun
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