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КРАСНИКОВ: «Мы переехали в менее дорогой отель, но условия прекрасны»

Один из руководителей «Металлиста» – об отсиживании в Турции

  • 28.03.2022 14:51
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КРАСНИКОВ: «Мы переехали в менее дорогой отель, но условия прекрасны»
© ФК Металлист. Евгений Красников

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников в интервью «ТаТоТаке» рассказал о сборах, финансировании клуба и предложении кандидатам в сборную Украины тренироваться вместе с подопечными Александра Кучера.

— Сборы клуба в Турции на самом деле финансируются лично вами из своего кармана?
— Не знаю, откуда взялась эта информация, но расцениваю ее как провокацию. Да, я занимаюсь управлением клуба, как и занимался. Но питание, проживание, весь быт команды, как и обеспечение людей, находящихся сейчас на стадионе в Харькове, все это финансируется только Александром Ярославским.

— Правильно ли я понимаю, что вы продолжили турецкие сборы?
— Да, мы переехали в менее дорогой отель, но условия прекрасны. Легионеров временно отпустили – на правах аренды с перспективой возвращения, но команда регулярно тренируется и проводит спарринги с хорошими соперниками – обыграли финский ХИК, турецкий «Башакшехир». В общем, у нас все по плану. Скажу больше: мы готовы принять в своем лагере игроков сборной Украины вместе с их семьями. 

— Вы имеете в виду тех, кто сейчас находится в Европе?
— Всех, кому это разрешено законодательством Украины. Все-таки работать индивидуально и проходить сборы внутри команды, с полноценным тренировочным процессом – это две большие разницы.

Источник — ФК Металлист

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