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ВЕРНИДУБ – о вступлении в ряды ВСУ: «По-другому поступить я не мог»

Известный тренер рассказал, когда сделал свой выбор

  • 28.03.2022 14:10
  • 923 просмотра
  • 1 комментарий
ВЕРНИДУБ – о вступлении в ряды ВСУ: «По-другому поступить я не мог»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб сообщил, что у него все хорошо.
 
В начале войны против россии Вернидуб распрощался с «Шерифом» из Приднестровья и вступил в ряды ВСУ.
 
«У меня все хорошо. По-другому поступить я не смог. Свой выбор сделал в первый день войны. Все будет хорошо. Мы победим. Україна - понад усе! Слава Україні! Смерть Ворогам», – написал Вернидуб.

Источник — Facebook

(7 голосов)

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Комментарии
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    Masha Schukina, 28.03.2022 14:49
    +4
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