ВЕРНИДУБ – о вступлении в ряды ВСУ: «По-другому поступить я не мог»

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб сообщил, что у него все хорошо.
В начале войны против россии Вернидуб распрощался с «Шерифом» из Приднестровья и вступил в ряды ВСУ.
«У меня все хорошо. По-другому поступить я не смог. Свой выбор сделал в первый день войны. Все будет хорошо. Мы победим. Україна - понад усе! Слава Україні! Смерть Ворогам», – написал Вернидуб.
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Источник — Facebook
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