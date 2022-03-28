Виталий МИКОЛЕНКО: «Не понимаю, что у российских футболистов в голове»

Левый защитник английского «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал, как пытался достучаться до российских футболистов после начала войны.

«Была очень большая агрессия, и она остается, естественно. Я просто ненавижу таких людей. Я Дзюбе написал сначала в директ. Просто спросить, что вы вообще думаете себе. Написал я в первый день войны. Через два-три дня я понял, что бесполезно. Он не отвечает. Он капитан сборной.

Информационная война - тоже очень важна. Если бы они нас поддержали, люди бы их послушали. Можно было бы спасти сотни человеческих жизней. Но они этого не отстреливают, не понимают. Я не понимаю, что у них в голове. Мы говорили об этом с Андреем Ярмоленко. Их всех там не посадят за высказывания.

Если ты нормальный капитан и человек слова, нормальный адекватный человек, то можешь так организовать, чтобы все игроки сборной высказали свое мнение. Всех не посадят, я на 100% уверен. Один только Смолов высказался из футбольного мира России. За это ему большой респект. Он один не побоялся. Я искал контакты с Дзюбой, звонил, писал - заблокировано везде», - сказал Миколенко.