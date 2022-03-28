Хуанде РАМОС: «Все страны должны максимально включаться в эту войну»

Бывший тренер «Днепра» Хуанде Рамос высказался о войне Украины с российскими захватчиками.

– Как в Испании освещают войну. Какая риторика?

– В Испании освещают войну как есть. Здесь в курсе, что происходит в Мариуполе, Харькове, Чернигове, как уничтожаются другие украинские города. Мне непонятно, почему другие страны не взаимодействуют. Это может привести к тому, что путин не остановится и пойдет в наступление дальше.

Полагаю, все страны должны максимально включаться в эту войну, помогать Украине, потому что россия сбрасывает ракеты и бомбы не только на объекты военной инфраструктуры, но и уничтожает мирное население, детей, женщин.

– У вас нет опасения, что путин на Украине не остановится и вообще все может перерасти в третью мировую войну?

– Ситуация действительно напряженная и предугадать дальнейшее развитие очень сложно. путин показал себя безжалостным и немилосердным, атаковал Украину в самой жестокой манере. Поэтому, может произойти что угодно, и, конечно, есть страх, что путин может использовать ядерное оружие.

В теории все это может перерасти в Третью мировую войну. Мы не знаем, как путин отреагирует на то или иное развитие событий.

– Вы тренировали московское ЦСКА, соприкасались с русскими людьми. Каково вы мнения о них в целом?

– Мой непродолжительный этап в ЦСКА был абсолютно нормальным с точки зрения общения и контакта с россиянами. Полагаю, что сами россияне не хотят войны. Развязать войну – это решение одного человека, путина. Это он решил атаковать Украину. Не думаю, что его поддерживают россияне.

У ваших стран много общего, в недавнем прошлом вы находились в составе Советского Союза. У вас много общего. Это лишь вопрос территории – Луганск, Донецк, Одесса, на которую хочет претендовать россия, где проживает много этнических русских, что и спровоцировало эту ситуацию. Но решать вопрос ценой стольких жизней - не выход. Это только решение путина, не думаю, что русский народ согласен с войной, которую развязал путин, чтобы захватить силой эти территории.