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Хуанде РАМОС: «Все страны должны максимально включаться в эту войну»

Известный тренер высказался о войне в Украине

  • 28.03.2022 13:21
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Хуанде РАМОС: «Все страны должны максимально включаться в эту войну»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хуанде Рамос

Бывший тренер «Днепра» Хуанде Рамос высказался о войне Украины с российскими захватчиками.

– Как в Испании освещают войну. Какая риторика?
– В Испании освещают войну как есть. Здесь в курсе, что происходит в Мариуполе, Харькове, Чернигове, как уничтожаются другие украинские города. Мне непонятно, почему другие страны не взаимодействуют. Это может привести к тому, что путин не остановится и пойдет в наступление дальше. 

Полагаю, все страны должны максимально включаться в эту войну, помогать Украине, потому что россия сбрасывает ракеты и бомбы не только на объекты военной инфраструктуры, но и уничтожает мирное население, детей, женщин.

– У вас нет опасения, что путин на Украине не остановится и вообще все может перерасти в третью мировую войну?
– Ситуация действительно напряженная и предугадать дальнейшее развитие очень сложно. путин показал себя безжалостным и немилосердным, атаковал Украину в самой жестокой манере. Поэтому, может произойти что угодно, и, конечно, есть страх, что путин может использовать ядерное оружие. 

В теории все это может перерасти в Третью мировую войну. Мы не знаем, как путин отреагирует на то или иное развитие событий.

– Вы тренировали московское ЦСКА, соприкасались с русскими людьми. Каково вы мнения о них в целом?
– Мой непродолжительный этап в ЦСКА был абсолютно нормальным с точки зрения общения и контакта с россиянами. Полагаю, что сами россияне не хотят войны. Развязать войну – это решение одного человека, путина. Это он решил атаковать Украину. Не думаю, что его поддерживают россияне.

У ваших стран много общего, в недавнем прошлом вы находились в составе Советского Союза. У вас много общего. Это лишь вопрос территории – Луганск, Донецк, Одесса, на которую хочет претендовать россия, где проживает много этнических русских, что и спровоцировало эту ситуацию. Но решать вопрос ценой стольких жизней - не выход. Это только решение путина, не думаю, что русский народ согласен с войной, которую развязал путин, чтобы захватить силой эти территории.

Источник — FanDay

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