Калинина среди лучших. Известны все участницы 1/8 финала в Майами

В субботу и воскресенье в рамках турнира TA 1000 в Майами состоялись матчи третьего круга.
На этой стадии украинка Ангелина Калинина одержала волевую победу над Беатрис Хаддад Майей из Бразилии и сыграет в следующем раунде против 21-й ракетки мира Джессики Пегулы из США.
Майами. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Александра Саснович – Белинда Бенчич [22]
Дарья Савиль [WC] – Лучия Бронцетти [Q]
Элисон Риск – Наоми Осака
Даниэль Коллинс [9] – Онс Жабер [8]
Нижняя часть сетки
Паула Бадоса [5] – Линда Фругвиртова [WC]
Джессика Пегула [16] – Ангелина Калинина
Петра Квитова [28] – Вероника Кудерметова [21]
Кори Гауфф [14] – Ига Свёнтек [2]
Источник — Sport.ua
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