Калинина среди лучших. Известны все участницы 1/8 финала в Майами

В субботу и воскресенье в рамках турнира TA 1000 в Майами состоялись матчи третьего круга.



На этой стадии украинка Ангелина Калинина одержала волевую победу над Беатрис Хаддад Майей из Бразилии и сыграет в следующем раунде против 21-й ракетки мира Джессики Пегулы из США.



Майами. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки



Александра Саснович – Белинда Бенчич [22]

Дарья Савиль [WC] – Лучия Бронцетти [Q]



Элисон Риск – Наоми Осака

Даниэль Коллинс [9] – Онс Жабер [8]



Нижняя часть сетки



Паула Бадоса [5] – Линда Фругвиртова [WC]

Джессика Пегула [16] – Ангелина Калинина



Петра Квитова [28] – Вероника Кудерметова [21]

Кори Гауфф [14] – Ига Свёнтек [2]