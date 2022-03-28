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Калинина среди лучших. Известны все участницы 1/8 финала в Майами

Ангелина продолжит борьбу за титул во Флориде

  • 28.03.2022 12:21
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Калинина среди лучших. Известны все участницы 1/8 финала в Майами
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

В субботу и воскресенье в рамках турнира TA 1000 в Майами состоялись матчи третьего круга.
 
На этой стадии украинка Ангелина Калинина одержала волевую победу над Беатрис Хаддад Майей из Бразилии и сыграет в следующем раунде против 21-й ракетки мира Джессики Пегулы из США.
 
Майами. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки
 
 Александра Саснович –  Белинда Бенчич [22]
 Дарья Савиль [WC] –  Лучия Бронцетти [Q]
 
 Элисон Риск –  Наоми Осака
Даниэль Коллинс [9] –  Онс Жабер [8]
 
Нижняя часть сетки
 
 Паула Бадоса [5] –  Линда Фругвиртова [WC]
 Джессика Пегула [16] –  Ангелина Калинина
 
 Петра Квитова [28] – Вероника Кудерметова [21]
 Кори Гауфф [14] – Ига Свёнтек [2]

Источник — Sport.ua

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