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Ангелина Калинина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала на турнире в Майами

  • 28.03.2022 10:59
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Ангелина Калинина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

В понедельник украинская теннисистка Ангелина Калинина (№51 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Майами.
 
В четвертом круге украинка сразится против против Джессики Пегулы из США (№21 WTA). Встреча состоится пятым запуском на стадионе Батча Бухгольца после матча ATP Корда – Кецманович. Ориентировочное время начала матча – 00:00 по Киеву.
 
Ранее теннисистки играли между собой три раза, украинка выиграла дважды.
 
В следующем раунде победительница встречи сразится против Паулы Бадосы (№6 WTA) или Линды Фругвиртовой (№279 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча 

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Источник — Sport.ua

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