Ангелина Калинина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник украинская теннисистка Ангелина Калинина (№51 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Майами.



В четвертом круге украинка сразится против против Джессики Пегулы из США (№21 WTA). Встреча состоится пятым запуском на стадионе Батча Бухгольца после матча ATP Корда – Кецманович. Ориентировочное время начала матча – 00:00 по Киеву.



Ранее теннисистки играли между собой три раза, украинка выиграла дважды.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Паулы Бадосы (№6 WTA) или Линды Фругвиртовой (№279 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

РАСПИСАНИЕ ДНЯ