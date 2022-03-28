Ангелина Калинина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник украинская теннисистка Ангелина Калинина (№51 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Майами.
В четвертом круге украинка сразится против против Джессики Пегулы из США (№21 WTA). Встреча состоится пятым запуском на стадионе Батча Бухгольца после матча ATP Корда – Кецманович. Ориентировочное время начала матча – 00:00 по Киеву.
Ранее теннисистки играли между собой три раза, украинка выиграла дважды.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Паулы Бадосы (№6 WTA) или Линды Фругвиртовой (№279 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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