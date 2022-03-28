Виталий МИКОЛЕНКО: «Мне реально все говорят, что у Зеленского большие яйца»

Левый защитник английского «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал, как британцы реагируют на российско-украинскую войну.

«Мне понравилось, как вышла новость о том, что украинец утопил яхту российского олигарха. И мне эту новость по утрам прочитал ван де Бек за завтраком. Люди мне читают эти новости.

И реально все говорят, что украинцы «крейзи». У Зеленского – большие яйца. Вот каждый день одно и то же. У него большие яйца и у вас сумасшедшие люди. Но в хорошем плане, естественно», - сказал Миколенко.