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Виталий МИКОЛЕНКО: «Мне реально все говорят, что у Зеленского большие яйца»

Защитник «Эвертона» – о реакции британцев на российско-украинскую войну

  • 28.03.2022 05:30
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Виталий МИКОЛЕНКО: «Мне реально все говорят, что у Зеленского большие яйца»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Левый защитник английского «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал, как британцы реагируют на российско-украинскую войну. 

«Мне понравилось, как вышла новость о том, что украинец утопил яхту российского олигарха. И мне эту новость по утрам прочитал ван де Бек за завтраком. Люди мне читают эти новости.

И реально все говорят, что украинцы «крейзи». У Зеленского – большие яйца. Вот каждый день одно и то же. У него большие яйца и у вас сумасшедшие люди. Но в хорошем плане, естественно», - сказал Миколенко.

Источник — Отдушивдушу

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