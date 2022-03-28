Сергей РЕБРОВ: «План путина провалился. Но он не умеет проигрывать»

Бывший тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров прокомментировал провал плана путина по быстрому захвату Украины.

«План путина сорвался. Он думал захватить Украину за два дня. Думал, что его будут встречать с объятиями. Полагал, что регионы, которые находятся поблизости с российской границей, возьмут просто. Но то, что сейчас делает Харьков, Мариуполь, он совсем этого не ожидал. А пройти дальше у него вообще шансов нет. Если так стоят эти города.

Его план провалился. Он не умеет проигрывать, а теперь понимает, что проиграл во всем, на всех фронтах. Мы побеждаем повсюду, но реакцию этого маразматика, мы не знаем, что будет дальше. Остается молиться, помогать Украине всем, что у нас есть. Уверен, что правда на нашей стороне», - сказал Ребров.