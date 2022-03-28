Майами. Монфис проиграл в третьем круге

Французский теннисист Гаэль Монфис завершил выступление на хардовом турнире ATP 1000 в американском Майами.
В третьем круге муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной в двух сетах проиграл аргентинцу Франсиско Черундоло.
Майами. Третий круг
Гаэль Монфис (Франция) – Франсиско Черундоло (Аргентина) – 2:6, 3:6
Источник — Sport.ua
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