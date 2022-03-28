РЕБРОВ: «Спортсменам, видевшим смерти в Украине, сложно думать о работе»

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров высказался о войне Украины с российскими захватчиками.

«Сложно объяснить такую ​​агрессию россиян в Украине. Я думаю, что это один человек, решивший изменить мир и показать безумные амбиции. Мы все в шоке и понимаем, что это действительно не могло быть реальностью, даже в момент, когда войска были на границе, никто не верил, что начнется «военная операция». Гибнут дети, люди, есть миллионы переселенцев и людей, которые уезжают из нашей страны не по своей воле.

Вы говорили с Андреем Ярмоленко, с Ромой Зозулей. Мы стараемся сосредоточиться на собственной работе. Я общался с Андреем Ярмоленко, и он говорил, что в первые дни вообще не мог пойти на тренировку, глядя, что происходит в нашей стране. Мы переживаем и понимаем, что такого не могло случиться в нашей стране.

Когда ты слышал о войнах в других странах, ты поддерживал, переживал, но когда это происходит у тебя дома, когда твои люди уезжают, потому что их дома стирают с лица земли, конечно, такого никто не мог представить. И сейчас все вместе, как и вы, живем на пороховой бочке. Не понимая, когда это все закончится», - сказал Ребров.