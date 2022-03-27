Неожиданно. Металлист подписал экс-вратаря Динамо Рудько

По информации ТаТоТаке, «Металлист» подписал контракт с вратарем Артуром Рудько, который в последнее время выступал на Кипре.

Экс-вратарь «Динамо» получил контракт на 4 года. Официально сайт клуба эту информацию не подтвердил.

Неожиданно, если клуб во время войны и неопределенной ситуации с украинским футболом действительно подписывает контракты.