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Неожиданно. Металлист подписал экс-вратаря Динамо Рудько

Игрок готов вернуться в Украину

  • 27.03.2022 20:18
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Неожиданно. Металлист подписал экс-вратаря Динамо Рудько
© ФК Пафос

По информации ТаТоТаке, «Металлист» подписал контракт с вратарем Артуром Рудько, который в последнее время выступал на Кипре.

Экс-вратарь «Динамо» получил контракт на 4 года. Официально сайт клуба эту информацию не подтвердил.

Неожиданно, если клуб во время войны и неопределенной ситуации с украинским футболом действительно подписывает контракты.

Источник — ТаТоТаке

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