Луческу помогает Динамо U-19 готовиться к матчу Юношеской Лиги УЕФА

Сергей Мохник, заместитель генерального директора «Динамо», рассказал о том, как команда U-19 в Румынии готовится к матчу Юношеской Лиги УЕФА против «Спортинга» 7 апреля.

«Активное участие в тренировочном процессе «Динамо» U19 принимает главный тренер первой команды Мирча Луческу, присутствующий на всех тренировках. Ребята находятся в хорошем расположении духа, насколько это возможно в данных условиях. Хотя, конечно, трагические события на родине не могут не влиять на команду психологически, поэтому нужно время для подготовки. У нас есть 10 дней, чтобы качественно подготовиться к встрече со «Спортингом» и наилучшим образом провести этот матч. Запланированы еще две контрольные встречи с румынскими клубами – на 28 марта с «Рапидом» и на 31-е – с «Волунтари».

«Футболисты с огромным рвением и мотивацией готовятся к предстоящему поединку ЮЛЧ, они благодарны за шанс бороться и защищать честь Украины на своем поле боя – футбольном поле. Юные динамовцы стремятся провести этот матч для всех своих соотечественников и положат все силы ради победы, чтобы подарить Украине хотя бы маленький момент радости и спортивной гордости в темные времена войны».

«От имени «Динамо» Киев хочу выразить безграничную благодарность и уважение защитникам Украины, которые, порой ценой собственной жизни и здоровья, защищают наше государство от российских захватчиков. Именно благодаря героизму и самопожертвованию украинских военных наши подопечные получили шанс подготовиться к международным соревнованиям, сыграть под сине-желтым флагом в престижном турнире и привлечь еще больше внимания европейского сообщества к войне в Украине», - сказал Мохник.