Иван ДУРАН: «В Ужгороде есть проблема с помещениями для переселенцев»

Глава Закарпатской ассоциации футбола Иван Дуран высказался о футбольной базе в селе Среднее, которая примет украинских детей.

«В Закарпатской области, в городе Ужгород есть проблема с помещениями для проживания переселенцев, людей, у которых есть проблемы с местом жительства. Мы были в поисках помещения, где можно разместить 50-100 человек.

На мой взгляд, это здание идеально подходит, как для детей, занимающихся спортом, так и для всех остальных. Не могу не отметить, что здесь есть условия проводить онлайн обучение, если потребуется», - сказал Дуран.