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Иван ДУРАН: «В Ужгороде есть проблема с помещениями для переселенцев»

Глава Закарпатской ассоциации футбола совместно с УАФ помогает украинским детям

  • 27.03.2022 16:47
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Иван ДУРАН: «В Ужгороде есть проблема с помещениями для переселенцев»
© ffz.org.ua. Иван Дуран

Глава Закарпатской ассоциации футбола Иван Дуран высказался о футбольной базе в селе Среднее, которая примет украинских детей.

«В Закарпатской области, в городе Ужгород есть проблема с помещениями для проживания переселенцев, людей, у которых есть проблемы с местом жительства. Мы были в поисках помещения, где можно разместить 50-100 человек.

На мой взгляд, это здание идеально подходит, как для детей, занимающихся спортом, так и для всех остальных. Не могу не отметить, что здесь есть условия проводить онлайн обучение, если потребуется», - сказал Дуран.

Источник — Футбол 1/2/3

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