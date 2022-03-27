Динамо U-19 в Румынии готовится к матчу против Спортинга

«Динамо» U-19 сейчас находится в Румынии, где команда готовится к матчу Юношеской Лиги УЕФА против «Спортинга». Игра состоится 7 апреля.

Команда Игоря Костюка провела контрольный матч против «Стяуа» U-19, выиграв 5:0.

Сообщается, что в Румынии удалось собрать всю команду, кроме защитника Константина Вивчаренко, который заразился коронавирусом.